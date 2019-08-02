PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜屢在各家民調奪冠，鋒頭之健也讓高雄躍升全國焦點，成綠營箭靶。韓日前以壓倒性支持度獲黨內初選提名，在國民黨全代會發表演說，海內外韓粉振奮，網路卻一反常態少見「黑韓」，網友笑道最近台北市長柯文哲組黨，害得「1450」們最都很忙。

網友在PTT論壇發文《這兩天政黑版怎麼不打韓國瑜了？》激動表示：「政黑版已經黑韓黑了四個月了，不繼續黑嗎？突然好不習慣，怎麼一瞬間黑韓的帳號都不發文了！繼續黑韓好嗎？」

文章一出，迴響熱烈，有人直言：「1450收到新指令」、「原來的側翼殺到陣邊了，1450先躲起等老板旨意」、「因為菸粉忙著處理柯」、「菸黨忙著打柯，沒空」、「就跟那時候跟賴初選，英側翼先把賴打死啊」。

其他網友紛紛回應：「沒空」、「因為對DPP有毀滅性打擊的事情發生了……要先處理」、「因為現在解決柯師父才是第一要先任務」、「韓又不會搶英皇票，先打會搶票的柯郭啊」、「慵懶了幾個月，今天組黨消息讓我精神都來了，還管那兩隻選總統的在幹嘛？」「綠共要滅柯啊……」「太多要打了」。

(中時電子報)