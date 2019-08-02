民進黨黃世杰來勢洶洶。(呂筱蟬翻攝)

桃園市立委第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅），由國民黨吳志揚對上民進黨新人黃世杰，初選意外落馬的現任立委陳賴素美，仍積極參與地方上的大小活動，對於是否脫離民進黨以第三勢力投入選戰，動向格外引人注目。

吳志揚曾擔任過桃園縣長、立委等要職，由第三選區轉戰第二選區，和黃世杰都是台大法律人、執業律師，面對擁有強大農田水利組織後援的新人黃世杰，預料將是一場激戰。

吳志揚這次參選立委，積極參與地方上大小事，身段放得相當柔軟，任何大小場合走透透，讓選民對他刮目相看，挾帶曾當過桃園縣長，也讓許多國民黨系統人士歸隊成為樁腳，積極協助拉票。

曾任桃園市政府市政顧問、市長鄭文燦重要幕僚的黃世杰，父親黃金德是桃園農田水利會總幹事，在地方具有深厚基層組織。黃世杰在民進黨初選以新人之姿打敗現任立委陳賴素美後，腳步不鬆懈，地方婚喪喜慶大小場合都能看見他身影，積極與選民互動，迎戰立委席次來勢洶洶不容小覷。

外傳現任立委陳賴素美將「選到底」，恐將形成綠營互打局面，她到現在仍不肯明確表態，外界認為台北市長柯文哲籌組台灣民主黨，形成藍綠以外另一波勢力，陳賴素美是否有可能脫離民進黨以加入柯陣營方式投入立委之戰，有待觀察。

(中時 )