北市一名20多歲女酒店公關，2016年某日喝醉，被章姓男友人送回家，隔天起床發現下體的衛生棉條不見，這才驚覺遭撿屍，怒告章男性侵。

女公關出庭時指控，她事發當日與閨蜜到酒吧喝酒，還找章男過來，後來她與章男到燒烤店續攤喝茫，章男送她回家後，就請他離開時關門，然後就睡著，但睡到隔天中午上廁所想拉出下體內的棉條，卻找不到線，還發現棉條被丟到垃圾桶裡，這才驚覺可能被章男性侵。

章男被告出庭時辯稱，與女公關是妳情我願，且對方在發生性行為之前，自己拿出棉條。但據「聯合報」報導，法官檢視2人的LINE對話，章說「對不起，以後不會再發生了」、「如果你願意的話，我希望能好好跟你交往」。

台北地院原判章男無罪，女子不服上訴，二審章男以25萬元和解，女公關撤回告訴，但台灣高等法院仍依乘機性交罪，判章男1年6月徒刑，緩刑3年。

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(中時電子報)