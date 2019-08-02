大陸電視連續劇《親愛的，熱愛的》出現大陸地圖的錯誤，沒有標註台灣和海南島，中印邊界的標注也是印度版的。網上輿論嘩然，大陸「一點都不能少」的宣示聲明此起彼伏，劇組人員也急忙申明支持國家領土完整的態度，強調自己的愛國立場。由於此劇最初的導演是帶有「台獨」標籤的瞿友寧，雖然後來換了人，很多人仍懷疑這當中有瞿友寧做的手腳。這增加了網路聲討的激烈程度。

大陸官媒《環球時報》今天刊登筆名「單仁平」的評論文章稱，我們認為，很多網友在圍繞國家統一問題上眼裡不揉沙子，是愛國情緒的真誠流露。對一些確有「台獨」傾向，在香港問題上態度極端的藝人進行聲討，總體上產生了積極的震懾效果。這方面的政治正確性必須長期堅持。但是，「與此同時，我們建議區分涉台涉港敏感問題的不同情況，對無意中的差錯和惡意為之區別對待。」

評論稱，就《親愛的，熱愛的》地圖出錯來說，首先，很難相信整個劇組有成心搞這個錯誤製造事端的惡意，它的出現一定是中間的某個或幾個環節都出了問題，導致劇中的地圖就是把台灣、海南島和西藏地區的部分領土「搞丟了」。這當中是否有瞿友寧或某個人出於個人原因惡意做手腳，還有待劇組進行內部調查，給出可信的說法。

評論稱，總體上我們不主張把帶有這張錯誤地圖網劇的播出當成轟動性的重大事件看待。我們主張把它看成一個需要電視劇製作界高度重視並在今後的工作中盡最大努力避免的問題，但未必需要公眾強烈情緒的參與。這個事件與一個港台藝人公開支持「台獨」或香港極端勢力，大陸公眾抵制他來北京或上海開演唱會，應當是不同性質的事情。

評論稱，有相關經歷的人都瞭解，各種創作中出差錯是很難避免的。比如傳統新聞機構都有嚴格的校對制度，但即使那樣，各種離奇的錯誤層出不窮。說這個人，放上了那個人的照片；多寫、少寫或者錯寫一個字，意思正好反過來了。如果這些差錯導致了政治敏感性，就會尤其糟糕。

一般認為，文藝創作者的「政治把握能力」要比媒體弱，他們說不准在哪個環節上就搞出政治不正確的情節來。港台和境外藝人出這些問題，有些恐怕與根深蒂固的立場和價值觀有聯繫，遇到這種情況的證據充分時，要堅決予以打擊。比如對香港的何韻詩等等，大陸演藝市場就應該堅決封殺之，這沒什麼可商量的。大陸網友對瞿友寧的質疑，也非空穴來風。

但是也有一些人屬於「立場不夠堅定」，對那些情況我們主張既要有壓力來影響他們向愛國力量靠攏，又要有對他們「團結大多數」的政策意識。當然，這不是一個可以在輿論場上精准把握的領域，上述兼顧性恐怕只能在大量摩擦和複雜的互動中逐漸形成，我們主張的是，大陸社會要有這方面的集體意識和把握。

評論稱呼籲，全社會對「大創作界」出差錯的問題保持必要的冷靜。技術性錯誤還是應該盡量當作技術錯誤對待，我們的社會應當避免政治敏感度無限提升，變得越來越尖銳、極化。這不是對一個社會有益的注意力和興趣聚焦。

評論呼籲，我們還是主張公眾對各種非惡意的差錯不那麼較真，讓社會對一些「非標準化」的東西多一些承受力。從政府官員到網民，不妨都多一些釋然。我們當然希望自己的社會盡量避免差錯，但同時想說的是，當我們對最終還是漏網的差錯多一些承受力時，這個社會就會有更多精力投入到創造成就的方向上去。

(中時 )