台鐵內灣支線上員車站附近2日清晨發生事故，1名年約80餘歲的老翁騎機車與火車擦撞，老翁送醫後暫無生命危險，不過此起事故也造成3列次車輛、70名旅客受影響。

這起事故約發生在清晨5點30分許，年約80餘歲的老翁疑似未注意車前狀況，在上員車站附近發生撞擊，老翁送醫時意識清楚，並往台大竹東分院救治，而鐵路警察新竹所也火速到場處理，經蒐證後，於近7點時恢復通行。

事故影響約1小時，也造成3車次、約70名旅客受到影響，目前已恢復通車。

(中時 )