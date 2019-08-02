台鐵內灣支線機車擦撞火車 8旬翁送醫 09:032019/08/02 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1名8旬老翁2日清晨5點許與火車發生擦撞，送醫後無生命危險，也影響約1小時、70旅客。（莊旻靜翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵內灣支線上員車站附近2日清晨發生事故，1名年約80餘歲的老翁騎機車與火車擦撞，老翁送醫後暫無生命危險，不過此起事故也造成3列次車輛、70名旅客受影響。 這起事故約發生在清晨5點30分許，年約80餘歲的老翁疑似未注意車前狀況，在上員車站附近發生撞擊，老翁送醫時意識清楚，並往台大竹東分院救治，而鐵路警察新竹所也火速到場處理，經蒐證後，於近7點時恢復通行。 事故影響約1小時，也造成3車次、約70名旅客受到影響，目前已恢復通車。 (中時 ) #事故 #老翁 #影響 #清晨 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 台日線班次 超車兩岸航線居第一 04:102019/07/30 產業．科技 怕兒子沒吃飯 文山失智翁頂高溫出門尋子 10:282019/07/30 社會 文二警分局興隆所員警協助失智老翁尋子 17:592019/07/30 社會 主計總處：陸客自由行暫停 影響下半年經濟 18:592019/07/31 財經 七大工商團體拜會勞動部 為罷工預告期、基本工資請命 18:592019/07/31 財經 色阿公二度性侵孫女 只為喚醒性慾 20:492019/07/31 時事 《半導體》樹谷廠房火警迅速滅火，家登：生產及存貨不受影響 09:262019/08/01 財經 9旬翁跌倒呆坐路邊 永和警助返家 11:362019/08/01 社會 車禍報案不枯等 新北警簡訊告知 12:192019/08/01 社會 運安會掛牌 首個目標重啟普悠瑪調查 17:172019/08/01 生活 社會熱門新聞 隔離不安全的人 邱國正：我會下重手 - 社會 長腿女主播站路邊遭暗殺：以為會死 凶嫌落網 - 社會 好熱！19歲正妹搭公車穿太辣 遭運將轟下車 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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