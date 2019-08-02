東京股市今天開盤大跌，美國總統川普宣布將對中國商品加徵新關稅，全球股市賣壓沉重，加上日圓兌美元升值，投資人信心受創。

日經225指數早盤下跌1.94%或418.56點，報21122.43點；東證一部指數下挫1.82%或28.48點，報1538.87點。

(中央社)

#指數 #股市 #中國 #商品 #關稅