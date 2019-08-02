美再對陸商品加徵關稅 日股重挫近2％ 09:112019/08/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東京股市今天開盤大跌，美國總統川普宣布將對中國商品加徵新關稅，全球股市賣壓沉重，加上日圓兌美元升值，投資人信心受創。 日經225指數早盤下跌1.94%或418.56點，報21122.43點；東證一部指數下挫1.82%或28.48點，報1538.87點。 (中央社) #指數 #股市 #中國 #商品 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 貿易戰苦主？路透：鴻海求售2744億廣州面板廠 - 國際 不是運動和飲食！107歲阿嬤曝長壽秘密 - 國際 鐵了心！川普沒在怕美股大跌 就要徵稅到這時 - 國際 劍橋高材生失控跳機亡 竟因疫苗引幻覺 - 國際 川普加關稅施壓 陸官媒回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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