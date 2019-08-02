一級嘴砲技術士酸，執政黨和1450都說「陸客沒有消費力，陸客不重要」，那麼，交通部長林佳龍宣布補貼國內旅遊36億元到底是為了證明?(一級嘴砲技術士FB)

大陸31日宣布無限期停發來台個人簽證，下半年陸客恐減60萬到80萬人次。交通部長林佳龍表示，「政治不該染指觀光，打壓只會讓台灣人更團結」，同時宣布將在今年第四季投入36億元預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」。農業四大寇之一的「一級嘴砲技術士」，狂酸執政黨和1450都說「陸客沒有消費力，陸客不重要」，那補貼國旅36億元只是「超補」嗎?

總統蔡英文在2015年競選期間，曾經參加遊覽車客運商業同業公會全聯會，當時200多位全台遊覽車業者高喊「蔡英文凍蒜!」蔡英文當時也承諾「歡迎陸客來台灣觀光，不會減少陸客來台的總量。」如今，陸客自由行喊卡，觀光業者首當其衝，蔡政府馬上祭出36億國旅補助，大灑幣作法雖幫觀光業救急，現在卻也被外界高度檢視。

農業四大寇之一的「一級嘴砲技術士」，狂酸執政黨和1450都說「陸客沒有消費力，陸客不重要」，那麼，交通部長林佳龍宣布補貼國內旅遊36億元到底是為了證明：

「(１)只是「超補」。

(２)觀光再升級，國旅4.0。

(３)有錢人的快樂，往往就是這麼簡簡單單，且枯燥。或是還有什麼理由呢？我得好好想想。」

其他人留言「哈哈哈，腦殘的政府官員，70萬的陸客不重要嗎?真的官高不接地氣，綠蛆高官去問問執政的綠地方政府吧!觀光產業有多廣，影嚮層面有多大」、「選舉到了，不這樣...怎麼補助“樁腳”？」、「陸客來說是木馬屠城，又說觀光不靠陸客，陸客不來，又說是中國打壓!」

(中時電子報)