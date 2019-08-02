爭取連任的立委顏寬恒(中)面對民進黨將出動奇兵、空降參選，仍秉持爭取鄉親認同。(林欣儀翻攝)

台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委席次多年來由深耕地方、隸屬黑派的顏家掌握，民進黨6年前雖推派現任市議員陳世凱迎戰，最後仍敗北，面對2020年選戰，究竟哪支奇兵能對戰顏家？民進黨目前正與台灣基進黨發言人陳柏惟接洽，盼挑戰尋求連任的顏寬恒。

第2選區一向被民進黨視為極艱困選區，6年前前立委顏清標因案去職，國民黨推派其子顏寬恒接棒，被綠營視為奪下此區席次的最大機會，因而推派當時以黑馬之姿當選議員的陳世凱，但綠營雖全力輔選，陳世凱仍以些微差距落敗，也讓顏家基層實力再度向前邁進。

目前在台中市各選區立委提名，民進黨幾乎大致底定，2選區卻始終找不到適合人選，日前陳世凱曾建議由交通部長林佳龍投入選戰、地方也曾傳出再由民進黨議員披戰袍，但當事人始終否認。民進黨台中市黨部主委何明杰指出，目前正與陳柏惟接洽中，且基層對於他出線挑戰顏的反應不錯，約這2周內可確定。

在台中海線地區基層實力雄厚的顏家，面對民進黨出奇兵，顏寬恒仍秉持勤跑地方，他說，自己拚的是問政與服務、堅持自己的腳步，能爭取到鄉親認同才是關鍵，也沒有選擇對手的權利。

台中市第2選區基本盤一般認為藍綠各半，而「打韓新戰將」可能投入該區選戰，空降奇兵是否能獲得在地支持？不只讓藍營觀望，也預測選戰將更趨激烈。

(中時 )