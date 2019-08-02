台北市長柯文哲昨（1）宣布將在8月6日組成「台灣民眾黨」，但對「台民黨」未來對政界的影響，不僅時代力量立委黃國昌認為柯P的個人魅力不一定足以撐起整個政黨，網路論壇PTT上網友更唱衰，說「台民黨」最後還是得看「台銘」的臉色！

PTT網友發文分析柯文哲組黨極度依賴郭台銘。（圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT上發文表示，柯文哲這次組黨根本完全著了郭台銘的道，柯郭兩人互相都在試探對方參選的可能性，而柯文哲急於求得郭台銘的答案，才匆忙的湊出一個半生不熟的「台灣民眾黨」，更妄想以這支臨時組成的雜牌軍「進軍國會」。

殊不知他們所謂的「大將」竟僅有藍營棄將鍾小平，還想在中正萬華區參選對抗現任立委林昶佐。民進黨社團部主任吳濬彥更在臉書上大酸，1927年台灣民眾黨創黨初期有蔣渭水、林獻堂等重要人物；再看看2019年柯文哲旁邊站的人物，柯P請加油好嗎？

自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

網友更表示，柯文哲的「台民黨」在資金面上更是需要依賴目前尚未表態的郭台銘，在郭宣布脫黨參與柯文哲前，柯只能像過去一樣，全台跑透透，為那些「失意政客」站台、重新掛牌上市，與過去2018年大選做的事情並無二致；總之台民黨需要郭台銘，但是郭台銘卻不一定需要台民黨，這柯的走向更顯尷尬。

(中時電子報)