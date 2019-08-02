政務委員、前宜蘭代理縣長吳澤成極可能在回應縣民期待下投入立委選戰，且勝算頗高。（胡健森攝）

明年宜蘭立委選戰，國、民兩黨經過初選程序，各自推出呂國華、陳歐珀兩人代表參選，兩人雖然都是宜蘭知名的政治人物，但過去的從政表現並沒有特別亮眼突出，也讓這場選戰似乎顯得乏善可陳，不過在政務委員、前宜蘭代理縣長吳澤成傳出有可能為了回應縣民期待以無黨籍身份參選後，選戰恐會出現翻轉性的重大變化。

人口約46萬的宜蘭縣，在「立委席次減半」之後，全縣的立委席次從全盛時期的4席驟減至1席，而這唯一的立委，也是地方上能直接與中央部會溝通、爭取經費的極重要管道，政治地位如同縣長，自然也是藍綠必爭的重要政治位置。

呂國華是前宜蘭縣長，陳歐珀則是尋求連任的現任立委，兩人在知名度上不相上下，但呂國華在卸下縣長一職後，已淡出地方政壇相當長的一段時間，而同黨籍的縣議員黃定和不服立委初選結果，可能會脫黨參選，更讓呂國華的「選情失血」，單就這一點來說，具有現任優勢、掌握有政治舞台的陳歐珀似乎佔了上風。

但要力拚3連霸的陳歐珀，兩屆立委任內表現乏善可陳，更曾惹出「鬧靈堂事件」、「OPPO侵權」風波，地方上的評價並不高；也因此陳歐珀即使贏得初選，但綠營支持者始終對他有所議論，加上去年爭搶參選宜蘭縣長的過程，讓綠營嚴重分裂的傷痕尤在，如今政務委員吳澤成傳出可能以無黨籍、「綠營友軍」身份投入選戰，也可說是肇因於此。

吳澤成傳出可能參選的消息一出，立即撼動了選情及佈局，吳澤成從中央到地方的歷練豐富，對公共工程極為專精，他在擔任宜蘭縣副縣長、代理縣長期間，所展現出的施政能力及做事態度，以及「對縣府團隊要求嚴格、對外則親民和善」，更讓縣民讚許不已，即使缺乏選戰經驗，但許多地方人士直言，只要吳澤成高舉戰旗，大批支持者就會立即靠攏聚集，如再加上當初邀約吳返鄉擔任副手的前縣長林聰賢協助操盤，並發動選戰經驗豐富的子弟兵出手協助，這場選戰吳澤成的勝算著實不低。

(中時 )