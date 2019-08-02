PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日將於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，是否選總統仍不明。立委林昶佐旋即退黨，時代力量是否引發「退黨潮」引關注，「大綠小綠」陷入混亂。綠粉直言，高雄市長韓國瑜在如此局勢下，根本可直接宣布當選！應趕緊布局人事，為總統上任做準備。

綠粉在PTT論壇發文《韓都篤定當選了 為何還要選舉？》表示：「柯要跑出來選已經是現實了，而在柯的分票下，菜（蔡）是輸定了。從現在情況來說，我們新任領導人——韓國瑜，可以說是篤定當選了！既然已經篤定當選了，為什麼我們還要辦一場無意義的選舉，還要花無數的時間、無數的金錢，來跟大家說『韓國瑜當選了』？」

不僅如此，該網友更激動道：「不如直接宣布韓國瑜當選，讓韓國瑜可以趁現在到明年就任，趕快布局人事，找出各單位的負責人，這樣不是很好嗎？不要再浪費時間、浪費金錢了！直接宣布，韓國瑜是我們新任台灣地區領導人吧！」

文章一出，有人大喊「韓總統好！」其他網友紛紛回應：「柯屁敢出來，試試看」、「這麼早崩潰？」「舒服」、「因為DPP要找歷史罪人啊」、「你懂民主嗎」、「背信忘義的人，誰投得下？」

自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

(中時電子報)