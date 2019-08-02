據《澎湃新聞》報導，大陸民用航空局近日印發了《關於加快海南民航業發展支持海南全面深化改革的實施意見》。該《實施意見》明確指出，為把海南打造成面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐，民航局將進一步深化航空供給側改革，充分發揮航空運輸業在海南經濟社會發展中的比較優勢和獨特作用，在航線、基礎設施建設、政策、資金、人才培養等多領域全面支持海南民航事業高質量發展。

這其中包括鞏固和提升海口、三亞區域樞紐地位，提升瓊海機場定位以滿足博鰲亞洲論壇辦會需要，超前謀劃儋州、東方／五指山等島內機場功能定位。

值得關注的是，未來民航局還將支持海南省加快海口機場二期擴建項目建設進度，同步開展三亞新機場、儋州機場和東方機場的前期研究工作。

海南省交通運輸廳相關負責人表示，民航局支持海南加大航線航班開闢以支撐全面對外開放。民航局將優化海南航線網絡，構建聯通國內主要地區和城市的運輸大通道，加強與內陸航空樞紐機場聯通，提升往返港澳台等地區的航線頻率，加密國際航線、擴大國際航線覆蓋。

根據《實施意見》，民航局將加快海南基礎設施建設，優化完善機場功能定位。同時，為推動海南空管系統高質量發展，民航局將從加快建設「四強空管」、加大空管設施建設力度、優化時刻管理三個方面支持海南提升空管支撐保障能力。

《實施意見》還指出，民航局支持海南先行先試推進通用航空分類管理改革，指導海南完善通用機場佈局，加快推進通用機場建設，旨在加快提升通用航空服務能力和水平能力。

此外，民航局還將在加大對海南的政策、資金、人才培養支持力度等方面做出努力。《實施意見》要求，為推進海南民航實現高質量發展，需要落實地方政府主體責任。

目前海南省擁有海口美蘭機場、三亞鳳凰機場、博鰲機場3座機場。根據2018年《海南統計年鑒》，2017年海南共建有507條民用航空航線，含73條國際航線、434條國內航線以及7條地區航線。

2019年海南省「兩會」上，海南省長沈曉明在《政府工作報告中》明確表示，為發揮好中央賦予的更大改革自主權、增強自貿試驗區發展動力和活力，海南省今年將深化空域精細化管理改革，優化島內外空域結構和航路航線，積極推進美蘭機場二期擴建、鳳凰機場三期改擴建、博鰲機場口岸正式開放，加密和新開國際航線，全年爭取新開通境外航線14條。

另據大陸民航局《2018年民航機場生產統計公報》公開數據，2018年，海南設有74條國際空中航線，民航旅客吞吐量達4477.1萬人次，較上年增長5.7％，增速位列全國第29位。

(中時 )