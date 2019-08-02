台中市府建設局針對海線路平大躍進！繼上半年完成梧棲區忠信路、八德路、興益路、清水區鰲峰路、五權南路、大甲區大安港路、育德路等道路「燙平專案」後，下半年接續啟動大安區南北七路、東西七路及龜殼路燙平工程，總計改善長度4879公尺，1日晚上全數完工，提升海線地區用路品質。

建設局長陳大田指出，市長盧秀燕上任以來，台中市路平累計完成188條，總長度達58.7公里，總面積達73萬885平方公尺，持續推動中。為提升區域內主要幹道服務品質，擴大到大安區南北七路、東西七路及龜殼路等串聯大安區南北向及東西向的重要幹道路平工程。

陳大田表示，大安區有大安媽祖園區、大安濱海樂園、屬海墘老街的大安港老街、龜殼生態公園、濱海自行車道、頂安社區休閒廣場等觀光休憩結點，並鄰近大甲媽祖鎮瀾宮、清水高美濕地等著名景點。

此外，隨著正式營運的高美溼地遊客服務中心，結合大安濱海市鎮風情，適合規畫樂遊漫活行程，也是台中購物節生態觀光之旅的最佳地區。

(中時 )