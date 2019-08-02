面對外界看衰勇士下季爭冠情勢，更認為勇士王朝已經提前終結，仍在積極養傷的勇士「浪花弟」克雷湯普生，2日接受《ESPN》訪問表示，「我認為現在就說出勇士王朝已經終結，有點言之過早，甚至我感覺這種說法有一點點無知。」

克雷湯普生在今年總冠軍賽第6戰，不慎造成左膝前十字韌帶撕裂，預計花上5到7個月康復，也就等於必須要到下季全明星周末過後，才有可能宣告傷癒復出，加上杜蘭特、考辛斯、伊戈達拉、李文斯頓等人離隊，勇士自然不被看好。

不過克雷湯普生似乎對於改頭換面的勇士充滿信心，「我們仍然擁有兩屆年度MVP柯瑞，以及年度最佳防守球員卓雷蒙格林，羅素的加入對我們來說，是一個不可思議的收穫，我很有信心認為，他將會成長為這個聯盟的巨星。」

「我認為所謂勇士王朝已經終結的說法有一點點無知，」跟勇士完成5年1.9億美元續約的克雷湯普生說，「我相信自己會以110％狀態回歸，屆時我會告訴所有人，當我回歸後會變更好，運動能力更強，看輕勇士將不會是明智之舉。」

(中時電子報)