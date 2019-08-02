前台南縣議員李武龍（中）獲國民黨提名競選第10屆台南市第二選區立委，目前勤跑基層拜票。（劉秀芬翻攝）

台南市立委第二選區範圍今年調整後，選區包括七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化等共13區。今年年初的第9屆立委補選民進黨郭國文驚險過關，也順利被提名競選連任第10屆立委，但這次將對上地方人脈實力雄厚的國民黨人選李武龍，兩黨對決勢均力敵，選情十分難臆測。

以選區歷年選情來看，2008年單一選區制實施後，民進黨黃偉哲第7、8、9立委選舉皆當票當選，然黃偉哲當選台南市長後，立委缺額由民進黨郭國文對上國民黨謝龍介，原本綠到出汁的第二選區，民進黨只贏不到4千票，國民黨在韓流加持下，確實鬆動綠營鐵盤的痕跡。

民進黨自去年九合一大選失利，立委補選推出曾任新市區議員、前勞動部政務次長的郭國文應戰，在前行政院長賴清德的積極輔選下，強調「民進黨現在就只剩下一口氣」，能否重新站起來就看立委補選之戰，郭國文驚險過關，民進黨順利保住立委席次。

謝龍介上屆空降參選，攻下山區的楠西、玉井、南化、山上、新化、左鎮6區，原第二選區新化、新市已劃到第4選區，但併入原為第1選區的官田區，一加一減下，兩黨勢力變化差異不大。地方人士分析，要拿下第二選區，佳里、善化、麻豆3大區是勝選關鍵區。

明年初的第二選區立委選舉，由於謝龍介無意再戰，國民黨6月26日正式提名唯一表態參選的李武龍角逐，地方並不意外。李武龍曾擔任過台南縣議員，目前是南縣區漁會理事長，住在麻豆區，活動範圍集中在麻豆與佳里區，近來積極在選區跑攤耕耘。

而李武龍的父親李和順曾任立委、南縣縣議會議長，現在經營炳翰實業相當成功，李家在地方有一定的政治實力和人脈，李武龍的參選算是繼承父業，雖然起步較晚，知名度還有待努力，但李武龍的各方面條件都算是國民黨內的一時之選，若能成功整合資源，後勢大有可為。

競選連任的郭國文，當選立委後也不敢鬆懈，陸續在善化、麻豆、佳里、玉井成立服務處，競選總部還是會設在善化。雖然近來綠營內部分裂嚴重，私菸案沸沸揚揚，但郭國文認為，層出不窮的新聞對選情的衝擊是一時的，選民重視的還是服務績效，他會在選情較弱選區加強服務，連任要勝選還是「操之在我」。

(中時 )