日令和元年首度執行死刑 09:192019/08/02 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本法務省2日執行了兩名死刑犯的死刑。這是日本自去年12月以來，也是2019年令和元年首度執行死刑。法務大臣山下貴司的任內則是第2次下令執行死刑。 日本第2次安倍政權以來已執行38名死刑犯的死刑。 去年執行了沙林事件的主嫌奧姆真理教教祖麻原彰晃及幹部等15人的死刑。 (中時 ) #死刑 #執行 #日本 #死刑犯 #元年 也許您會感興趣 推薦閱讀 康和證券偕同證交所拜訪日企 推動日企來台上市 09:212019/07/29 財經 《產業》電動車元年2020啟動，全球電動車馬力足 16:312019/07/29 財經 陸遊戲直播平台鬥魚 進軍日本 04:102019/07/30 焦點新聞 世界少年軟棒賽 關西國小奪冠 04:102019/07/30 地方新聞 學川普硬起來! 日韓互鬥掀恐怖連鎖效應 17:302019/07/30 財經 日本航空喜迎台灣-日本航線一甲子 推出日本國內線360天內五折票 16:542019/07/30 財經 觀塘環評審查 聲請停執行駁回確定 19:252019/07/30 社會 純網銀元年 將來銀行誓成「跳躍的鯰魚」 20:062019/07/30 財經 川普犯大錯! 美盟友組隊對抗...農民挫咧等 18:302019/08/01 財經 日本旅行社 允諾帶客來嘉 04:102019/08/02 地方新聞 國際熱門新聞 貿易戰苦主？路透：鴻海求售2744億廣州面板廠 - 國際 不是運動和飲食！107歲阿嬤曝長壽秘密 - 國際 鐵了心！川普沒在怕美股大跌 就要徵稅到這時 - 國際 川普加關稅施壓 陸官媒回應了 - 國際 劍橋高材生失控跳機亡 竟因疫苗引幻覺 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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