日本法務省2日執行了兩名死刑犯的死刑。這是日本自去年12月以來，也是2019年令和元年首度執行死刑。法務大臣山下貴司的任內則是第2次下令執行死刑。

日本第2次安倍政權以來已執行38名死刑犯的死刑。

去年執行了沙林事件的主嫌奧姆真理教教祖麻原彰晃及幹部等15人的死刑。

(中時 )