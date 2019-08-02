屏東縣立委第二選區國民黨籍參選人周佳琪。（潘建志攝）

屏東縣立委第二選區一直是綠大於藍，不過明年選舉被地方認為是最有機會「綠地變藍天」的一次，由國民黨籍參選人周佳琪對上現任民進黨籍立委莊瑞雄。周佳琪是屏東縣議長周典論的二女兒，地方上暱稱她為「二姐」。

莊瑞雄原為台北市議員，2014年回到屏東，準備參加時任立委潘孟安競選屏東縣長可能當選後，所空下缺額的立委補選，雖然當時地方對於莊「空降」說法不斷，但他仍於隔年順利當選，並於2016年再度當選。

明年立委選舉由於屏東縣減一席，莊的選區增加了萬丹、泰武﹑竹田、萬巒、潮州等鄉鎮，服務人口一下暴增了10多萬。此選區選民結構原本是綠大於藍，不過因莊的問政風格和挑戰者的地方實力，被地方認為雙方有五五波的機會。

莊任職立委4年多來，地方普遍認為和前一任的潘孟安相比，服務強度和力道有落差，甚至有「要看到莊瑞雄只能在政論節目才看得到」的說法。雖然莊不斷強調他任立委以來，一直是公督盟評鑑的優秀立委，但仍有部分選民不買賬。

加上莊之前離開屏東太久，雖已任4年多，但仍被部分地方人士認為不夠「接地氣」，甚至連同黨政治人物也無法真心力挺，成為連任最大隱憂。

周佳琪雖是政治素人，但有周典論的加持，周典論甚至曾在公開場合說「選舉花多少都沒關係」力挺，並豪語「絕對把南區拿下來」，也是地方認為有機會一搏的原因。

不過藍營並非無隱憂，周典論的弟弟周土盛因工程弊案被收押，姪女縣議員周碧雲的樂樂養雞場在地方上鬧得沸沸揚揚，雖和周佳琪並無關聯，卻也影響選民的印象。

(中時 )