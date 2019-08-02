一年一度的父親節又到了！還在想要送什麼感謝父親平日的「爸」氣嗎？橡木桶洋酒為體恤父親辛勞，精選世界名酒，於8/1起，來店購買即享眾多超殺優惠折扣，會員除享有特價外，另有驚喜優惠。法國第一品牌摩當卡地醇釀紅葡萄酒，原廠為感謝台灣酒迷們長期的愛戴與支持，破天荒優惠1瓶價格568元，另收藏絕版英國愛倫調酒師陳釀單一麥芽蘇格蘭威士忌，再送原價1250元的愛爾蘭天頂威士忌0.7L乙瓶。更多活動詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，近年來，因酒類市場逐漸走向精緻化，越來越多人因生活品味提升，除了與朋友聚會時品飲，選擇獨自品嚐不同酒款帶來的味蕾饗宴的酒迷們，也越來越多。橡木桶洋酒門市自8/1，會員專屬優惠讓您回家陪爸爸喝一杯歡度88節，全館綠標商品，只要滿額2888元，再送英國勞德老爺蘇格蘭威士忌0.35L乙瓶，好康千萬別錯過！

橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，近年來亞洲威士忌投資市場逐年看漲。臺灣做為全球第二大單一麥芽威士忌市場，在今年於台北萬豪酒店登場的羅芙奧春拍，以超過一千百萬元的價格，拍賣一支50年威士忌，再次刷新台灣市場的拍賣紀錄。橡木桶2015年引進的天頂愛爾蘭威士忌，輕盈口感廣受國人好評，在國際烈酒競賽中屢屢獲獎，今年更以「天頂24年愛爾蘭單一麥芽威士忌」，榮獲WWA年度最佳單一麥芽威士忌殊榮，而透過市場上不斷的推陳出新，除了品味每個威士忌產區所帶來的 風味，也可入手一支具有投資潛力的威士忌酒款，限量絕版正是不可錯過的進場號誌，隨著時間的推進，著眼於未來的市場，更令人驚艷，搭上這班父親節送禮的列車，更提高威士忌紀念價值，此次更少量釋出現今少數仍堅持100%手工，來自坎培爾鎮雲頂Springbank 25年單一麥芽威士忌高年份珍稀酒款，以及展現愛倫島風情的愛倫首席釀酒師10週年限定酒款，絕版經典風味更是值得細細品味和紀念，配合父親節歡聚、送禮檔期，預計也將帶動整體業績成長一成以上。

法國第一品牌摩當卡地醇釀紅葡萄酒，口感散發出成熟的單寧，以及持續地黑莓與越橘的香氣，原廠為感謝台灣酒迷們長期支持，破天荒優惠1瓶價格568元。

英國愛倫調酒師陳釀單一麥芽蘇格蘭威士忌， 8月1日起凡至門市購買即送原價1250元愛爾蘭天頂名仕威士忌0.7L乙瓶。

英國雲頂25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，稠密的酒體與橙皮、白蘭地脆餅與菸草的氣息完美交織出令人熟悉的雲頂風格，建議售價36000元，8月1日起凡至門市購買即送比利時聖‧富臨精釀啤酒0.75L乙瓶。

英國愛倫首席釀酒師10週年限定版單一麥芽蘇格蘭威士忌，最後機會收藏首席釀酒師－James Mac Taggart絕版風味，建議售價3350元，8月1日起凡至門市購買即送比利時聖‧富臨精釀啤酒0.75L乙瓶。

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(中時電子報)