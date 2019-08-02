日本政府2日上午在內閣會議上正式決定，將南韓從可享貿易出口優惠的「白色名單」國家中除名。這是日本對南韓發動的第2波加強出口管制措施。

日本經濟產業大臣世耕弘成2日在內閣會議後的記者會上表示，7日將公布修改的政令，28日正式施行，將南韓從基於安全保障的考量給予出口優惠的白色名單中除名。

日韓之間的矛盾對立日漸激烈，美國擔心影響美日韓同盟關係，恐怕會讓大陸、俄羅斯坐收漁翁之利，也可能威脅到亞太地區的安保以及美國自身的安保環境，而開始當和事佬要求日本暫緩實施第2波的管制措施，日韓各讓一步。

美國國務卿蓬佩奧1日在曼谷出席國際會議時表示，「希望兩國找出緩和緊張，向前邁進的方法」。日本最後仍未聽從美國的建言，執意要對南韓強化出口管制措施。

日本7月起針對南韓3項半導體原料強化出口管制措施，8月28日若再將南韓從優惠對象國家除名的話，對南韓的出口管制將更加嚴苛。舉凡工作機械、碳纖等轉作軍事用途危險性高的商品都將嚴格管制，原則上必須依每個出口契約申請各別許可。

而且除了食材、木材等商品，只要日本經產省判斷有可能用在武器上時，也可能必須各別申請許可。日本政府內及日本企業之間認為，即使南韓不再享出口手續優惠，對南韓的出口其實跟對大陸出口幾乎一樣的手續，因此對實際貿易的影響應該有限。

(中時 )