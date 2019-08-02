鍾佳濱盼為綠營在屏東守下一席。(林和生攝)

屏東縣立委第一選區在民進黨蘇震清宣布退選後，確定由現任立委鍾佳濱爭取連任，將對上剛從黨內初選勝出的國民黨籍葉壽山，在藍綠對決呈現膠著的情況下，無黨籍屏東縣議員蔣月惠已宣布參選，加上立法院長妻子洪恆珠也有意投入選戰，讓原本詭譎戰局更添變數。

依據中選會公告版本，屏東縣第一選區包括屏東市、里港、高樹、 三地門、霧台、瑪家、九如、鹽埔、長治、麟洛、內埔等11鄉鎮市。

根據藍綠版圖分析，選區合併之後，對誰來講都不能稱為優勢選區，從過去選民結構分布，第一選區的大票倉屏東市，傳統是藍大於綠，但屏北5鄉鎮則是綠大於藍，如何爭取中性選民支持，才是贏得這場選舉的關鍵。

此屆在原藍大於綠的選區突圍成功的鍾佳濱，憑藉過去8年副縣長經歷，及擔任立委後在電視媒體的高度曝光率，近來更透過 「沖咖啡」與「鍾佳濱」的台語諧音，加深民眾印象，積極在市場等人潮聚集的地點宣傳要在北區參選連任的訊息。

至於曾擔任2屆屏東市長的葉壽山，在穩固基本盤之餘，也走入屏北鄉鎮積極打開知名度，頂著韓家軍的光環，期望為藍營搶下關鍵一席。

但根據政壇人士分析，此區票倉屏東市不乏軍公教背景選民，一來一往藍綠對決選情幾乎都占不到便宜，加上蔣月惠參選，連洪恆珠也釋出以無黨籍身分投入選戰的訊息，讓戰局更添變數，恐怕未到真正投票前，各陣營都將謹慎面對詭譎的選情變化。

(中時 )