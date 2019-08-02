昨 (1) 晚深夜，警方突擊搜查火炭坳背灣街45號喜利佳工業大廈一個單位，檢獲一批懷疑用作示威的物資，拘捕7男1女，其中一名被捕男子為已被取締的民族黨召集人陳浩天。

逾60多名市民在網上收到消息，趕赴現場聲援，數十名防暴警員到場增援，工廈關上大門。而剛在沙田新城市廣場示威的人士，接獲消息後亦趕往沙田警署聲援被捕人士。

警員經調查後，被捕7男及1女涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥。由警員押返馬鞍山警署通宵扣查，當中一人為單位的負責人。

據沙田警區助理指揮官陳昕警司指出，沙田分區警員昨晚9時許在附近處理一宗爆竊案件，期間，在該工廈停車場發現4名形迹可疑的男子，正推著載有數袋紅白籃袋的手推車，遂上前截查。

警員在袋內發現有2支壘球棍、1袋約1厘米直徑的鋼珠、護甲、通訊器材及擴音機，疑為近期示威者暴力案件衝擊所用的物資，由於4人未有合理解釋物品的用途，經調查後，以涉嫌藏有攻擊性武器將4人拘捕。

警員搜查時發現一批武器，包括2支弓、6支箭，一個內裹懷疑盛有易燃液體並已完成的汽油彈，以及大量製造汽油彈的原材料，並檢獲含有大麻成份的精油。警方正調查檢獲的證物有否用作近期的示威衝突，而被捕8男女的背景有待調查。

(中時 )