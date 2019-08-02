據香港東網報導，昨晚(1日)深夜，警方突擊搜查火炭坳背灣街45號喜利佳工業大廈一個單位，查獲一批懷疑用作示威的物資，拘捕7男1女，其中一名被捕男子為已被取締的民族黨召集人陳浩天。逾60多名市民在網上收到消息，趕赴現場聲援，數十名防暴警員到場增援，工廈關上大門。而剛在沙田新城市廣場示威的人士，接獲消息後亦趕往沙田警署聲援被捕人士。

警員經調查後，被捕7男(24至31歲)及1女(28歲)涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌售賣第一級毒藥。由警員押返馬鞍山警署通宵扣查，當中一人為單位的負責人。

據沙田警區助理指揮官(刑事)陳昕警司指出，沙田分區警員昨晚9時許在附近處理一宗爆竊案件，期間，在該工廈停車場發現4名形跡可疑的男子，正推著載有數袋紅白籃袋的手推車，遂上前截查。警員在袋內發現有2支壘球棍、1袋約1釐米直徑的鋼珠、護甲、通訊器材及擴音機，疑為近期示威者暴力案件衝擊所用的物資，由於4人沒有合理解釋物品的用途，經調查後，以涉嫌藏有攻擊性武器將4人拘捕。

警方在其中一名疑犯身上發現一串鑰匙，之後前往工廈一處單位搜查，警員用鑰匙開門，但屋內有人用櫈子頂住大門，警員使用適當武力將門推開，單位內3男1女沒有反抗，警員搜查時發現一批武器，包括2支弓、6支箭，一個懷疑盛有易燃液體並已完成的汽油彈，以及大量製造汽油彈的原材料，並查獲含有大麻成份的精油。警方正調查檢獲的證物有否用作近期的示威衝突，警方在現場及疑犯身上找不到任何有組織的物品，而被捕8男女的背景有待調查。

陳續指，昨夜搜查的涉事單位並無搜查令，但由於屬突發事件，警方根據警隊條例截停搜查可疑人時，有理由相信案發附近的單位藏有證物，故警方有權進入有關單位進行調查。

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(中時 )