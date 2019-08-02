前立法院長王金平今天參加台南一中新任校長廖財固就職典禮，證實婉拒韓國瑜邀約副手，他說，韓國瑜確實有邀約他當副手，但他考量韓的人選非常多，認為韓該充分考慮什麼人選才能與其相輔相成，因此，已經拒絕韓的邀約；面對柯文哲組黨，他給予祝福，未來是否會跟柯文哲、郭台銘合作？重申參選到底的他說，未來的事未來再說。

面對柯文哲組黨，王金平說，這件事有其代表的意義，他給予尊重和祝福，當大家對藍綠沒有太大期待，柯組黨是希望帶給人民中道力量，他也祝福柯文哲能順利達成目標，至於外傳柯陣營持續與他接觸，王金平說，這方面目前不宜多說。

外界關心「韓王會」進度，王金平說，這部分連戰應該還在安排，他本人跟連說慢一點，沒有說不要，因為雙方已經幾度聚過會了，可以慢一點再說。

他重申，自己說過參選到底，這句話從來沒有變過，「上天怎麼安排，我就怎麼走」，至於有無跟郭台銘接觸，他說，未來一定會聯繫。面對媒體追問，參選到底角色很多，王金平要扮演哪個角色，「再說吧，你們自己推，我自己講過的話一直以來都算數，我從來沒有更動我的說法。」

至於民間支持者自動自發發起他參選總統連署，他說，這部分並不是由他發起，目前所知已有十幾萬份連署。

(中時 )