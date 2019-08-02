香港警司協會主席陳民德、香港警務督察協會主席伍偉基、香港警察隊員佐級協會主席林志偉1日接受採訪時表示，過去一段時間以來警隊表現專業得當、理性克制，今後有信心維護香港法治基礎和社會安寧。

在香港警察總部三樓大堂，展示著許多普通市民寫給警方的感謝信。其中一封落款為苗小姐的信上寫著「強力支持香港警察」。另一封信則寫著「支持警隊嚴正執法，多謝你們代沈默的大多數市民付出一切，請你們加油」，落款為「一班沈默的市民」。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉表示，從一些國家和地區處理類似暴力違法行為的過程看，警察使用的武力遠大於目前香港警察使用的武力。如果在其他國家和地區，警方可能會使用武力程度更高的措施，但香港警方「目前只使用最低的武力去應對」，全世界有理性的人看到後都能明白香港警方的專業水平。

林志偉表示，許多警察非常辛苦，每天工作10多個小時。他們還面臨一些激進分子在社交媒體上的騷擾和攻擊，精神上有很大壓力。但即使這樣，警方依然努力工作、竭盡所能，維護社會安寧。

香港警司協會主席陳民德表示，6月以來，有激進示威者暴力衝擊警察防線、圍堵警署、破壞公物，但是警方表現得非常專業克制，使用適當的武力去應對局面。之所以這樣，是因為警方想避免衝突升級，防止給社會帶來更大破壞。

談及香港警察狀況，陳民德說，往年6至8月，很多同仁會陪子女去外地休假，但是他們目前需要連續加班，沒有時間陪伴家人，一些同事甚至在行動中受了傷，他們的付出是巨大的。他呼籲每個市民都要和極端激進分子劃清界線，對暴力和違法行為說不，以更好地捍衛香港法治基礎和社會繁榮。

香港警司協會、香港警務督察協會和香港警察隊員佐級協會是香港警方的三個重要協會。其中，香港警司協會有400多名現職警司、高級警司、總警司等警務人員。香港警務督察協會有2000多名現職督察級警務人員。香港警察隊員佐級協會有2萬多名現職員佐級警務人員。

(中時 )