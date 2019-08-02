台北市長柯文哲要組台灣民眾黨，他今天質疑，本來只是登記一下，什麼都還沒準備，黨綱、黨章都才要開始寫，結果就被內政部洩密出去了，還說申請不是機密文件，「坦白講，政府紀律那麼爛，還理由一大堆！」

由於組黨消息傳出後，不少友柯人士都表態願意加入，甚至有意披起台民黨戰袍參與明年立委選戰，又如立委林昶佐昨天宣布退出時代力量，媒體今問柯，會考慮找林昶佐入黨嗎？但柯文哲抱怨說，他開玩笑這叫做「倉促起義」，本來只是送一個在網路上登記一下，結果內政部把消息放出去，還說申請不是機密文件，「坦白講，政府紀律那麼爛還有理由一大堆，我們什麼都沒準備，黨綱、黨章，現在都才要開始寫，要怎麼招募都還沒想好咧！」

媒體追問，台民黨目前的組織規畫是什麼？柯文哲仍說，才送一個表單出去，什麼都還沒準備，就被洩密出去了，現在才要開始寫黨章、黨綱；至於他自己會不會當黨主席，並且參選總統？柯稱，不要猜測柯文哲的行為，柯文哲是很難猜測的人，大家猜一猜，過一段時間會發現預測錯了。

由於有意入黨者，包括被國民黨退黨的北市議員鍾小平，以及去年選新北市議員失利的李婉鈺，被問及願不願意當這兩人的「伯樂」？柯大笑回應，等黨章、黨綱規則寫出來再煩惱。

自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

(中時 )