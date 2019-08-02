身為前騎士總管、現任鵜鶘副總裁的大衛葛瑞芬，這下子把內心所有悶氣都發洩出來了嗎？曾跟「小皇帝」詹姆斯在騎士共事多年的葛瑞芬，2日接受《SI》訪問突然痛批，當年待在騎士圍繞詹皇建隊非常痛苦，也讓他經常痛哭失聲。

回顧2014年夏天，詹姆斯突然宣布重返家鄉克里夫蘭打球消息，葛瑞芬先是開始慶祝，隨後馬上感受到龐大爭冠壓力而痛哭，「詹姆斯獲得所有讚揚，沒人指責他什麼，但這對其他人來說並不有趣，也不願成為這種環境中的一員。」

為了爭搶總冠軍，騎士替詹姆斯建構一支強隊，身為一支小市場球隊，更頂住豪華稅的壓力，但從葛瑞芬的眼中來看，這一切都太勢利眼了，「我們做的所有事情都沒營養，也沒持續性，這根本毫無樂趣，也讓我當時感到非常痛苦。」

「當2016年我們拿到總冠軍的那一刻，我就知道該離開騎士了，無論我領多少薪水，我都不太可能繼續待在這裡，」葛瑞芬說，他更批評詹姆斯在替騎士奪下隊史首冠後，已經不再那麼渴望勝利了，所以葛瑞芬隔了1年就宣告離開。

葛瑞芬隨後擔任電視球評，今年進入鵜鶘管理階層，除了幫助鵜鶘解決「一眉哥」安東尼戴維斯困境，更用狀元籤選來「爆鞋哥」錫安威廉森，順利籌建一支頗具天賦球隊，葛瑞芬強調，「你不會理解所有人，但只要懂正確的人就好！」

(中時電子報)