台北市長柯文哲2日出席北市政府員工親子日活動，在典禮途中先回答媒體的提問。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，且不諱言組黨目標就是要爭取國會席次，而這也讓外界關注，柯自己會不會也參選總統？而一般認為，目前局勢發展應會是「郭選柯不選，郭不選柯才選」；對此，柯文哲今仍未正面表態，但他再度國民兩黨參選人說，蔡英文總統、高雄市長韓國瑜要去說服人民，他們不是草包也不是菜包，但「坦白講，我個人感覺是毛毛的」。

選不選2020的關鍵，是否與前鴻海董事長郭台銘有關？柯文哲沒有正面回應，僅表示每個候選人要能說服台灣民眾為什麼他來當會更好？所以他一開始問兩個題目，如果蔡英文繼續做會怎樣？如果韓國瑜做會怎樣？每個候選人要去說服；他一開始也說這是草包、菜包，這是他的想法，但兩人要去說服不是草包、不是菜包，大家聽一聽，並看看在這基礎之上有沒有更好的選擇？

郭台銘是蔡英文、韓國瑜之外更好的選擇嗎？柯文哲繼續大打模糊仗說，民主政治就是說服的過程，因為常常你沒做人家也不曉得，只能從大家論述中，做最好的猜測。所以他覺得，最重要是兩黨候選人要能有效說服我們，「只是到現在為止，坦白講，我個人感覺是毛毛的。」

媒體追問，市府顧問蔡壁如密集與郭的發言人劉宥彤通電話聯繫？柯文哲反問記者「妳怎麼知道她們密集通電話？」稱自己等一下上樓問看看蔡壁如；至於會不會在9月份與郭台銘見面，柯文哲也稱，見面是兩個人的事，不是我們想見他，要看人家想不想見我們，而所謂「心結」，人活在世上有各種心結，但還好，大風大浪的，有什麼小細節也會忘掉，或是不太在意。

柯文哲（左）2日出席北市政府員工親子日活動，與市府員工的小朋友一同合影，但是一同來的吉祥物熊讚卻比較受小朋友的歡迎。（鄭任南攝）

吉祥物熊讚和小朋友一同玩得很開心。（鄭任南攝）

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