不滿北京在貿易談判上一拖再拖，美國總統川普宣布下月1日再對大陸剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，引起美股大跌、全球市場動盪；但川普對於美股表現完全不擔心，並揚言要對陸增稅到雙方達成貿易協議為止。

據路透社報導，自川普對陸發動新一波徵稅後，華爾街股市全面重挫，道瓊工業指數終場挫跌280.85點或1.1%，收在26583.42點；標準普爾500指數下跌26.82點或0.9%，收在2953.56點；科技股指標那斯達克指數挫跌64.298點或0.8%，收在8111.121點。此外，零售股也成重災區，百思買公司（Best Buy）終場大跌10.8%，折扣零售商達吉特公司（Target）挫跌4.4%，梅西百貨公司（Macy's）也重挫6.7%。

不過對於美股慘跌，川普表示「完全不擔心」，並揚言加徵的關稅可能會分階段升高，稅率恐升逾至25%。

新一輪貿易談判才剛於7月31日結束，白宮表示會談具有建設性，表示陸方承諾將增加對美國農產品的採購，但自美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽自上海返美後，川普便在推特上發布決定陸徵稅。川普向記者表示，當美方談判團隊返國，並表示9月將在華府舉行下一輪談判，「我說『那很好，不過他們（大陸）到時將在我方新徵稅下進行談判』」。

報導指出，一名消息人士表示，當萊特海澤與梅努欽向川普表示新一輪貿易談判中並無重大進展後，川普感到十分不滿，故之後才在推特上發出一系列抱怨文。

(中時電子報)