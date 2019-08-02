「私菸案」導致總統府侍衛長張捷中將，引起一連串軍中人事調動，包含憲兵指揮官鍾樹明中將調任侍衛長，陸軍六軍團指揮官黃金財中將調任憲兵指揮官，六軍團副指揮官楊基榮中將，調任六軍團指揮官。其中鍾樹明與黃金財的原職務，都未滿一年的基本資歷。

媒體引述退將吳斯懷批評，「走馬燈」的調動方式，不僅使主官與部屬來不及彼此了解、培養默契，更對軍中人事造成制度性破壞。

國防部則對此表示，國軍各項人事調整均依職務屬性、任務需求、年班經管、職務歷練及個人特質等因素綜合考量，並依據「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，按程序召開人評會，由委員共同評議後薦報。

國防部指出，總統府中將侍衛長屬重要暨榮譽職務，考量鍾樹明中將係75年班，歷練完整、部隊實務管理經驗豐富、領導風格剛正，依當前任務需要，適宜接任侍衛長，可發揮領導及管理專才。

國防部表示，新任憲兵指揮部指揮官黃金財中將，曾任陸軍澎防部及六軍團中將指揮官等職，中將主官任期已達2年，並於任職六軍團指揮官期間，嫻熟北部及中樞地區防衛作戰、反恐應援任務，可迅速無縫接軌領導憲兵指揮部遂行特種警衛及中樞防衛等重要工作；新任陸軍第六軍團指揮官楊基榮中將係陸軍官校75年班，曾任六軍團所屬21砲指部指揮官、蘭指部指揮官等重要主官職務，並任職陸軍第六軍團副指揮官1年1個月，累積在六軍團服務時間已長達3年1個月，熟稔軍團各項戰、演、訓及災害防救任務，就經管年班及職務適任性而言，均屬適切。

國防部強調，職務調整適才適所，本部均依權責，按人事作業程序評選薦報，感謝各界對國防事務之關心與愛護。

(中時 )