8月2日，中國人民銀行（央行）開通了微信公眾號，並推送了第一篇文章《易綱行長致辭：中國人民銀行開通微信公眾號》。

易綱在致辭中表示，「我們將通過這一公眾號發布官方信息、解讀金融政策、介紹金融知識，以幫助大家更加方便地了解人民銀行的工作，並對我們的工作提出各項意見和建議。」

易綱還表示，今後將繼續豐富完善人民銀行與公眾溝通的方式，不斷提升人民銀行各項政策的透明度和公信力。

(旺報 )