陸央行開通微信公號 易綱致辭 10:282019/08/02 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 8月2日，中國人民銀行（央行）開通了微信公眾號，並推送了第一篇文章《易綱行長致辭：中國人民銀行開通微信公眾號》。 易綱在致辭中表示，「我們將通過這一公眾號發布官方信息、解讀金融政策、介紹金融知識，以幫助大家更加方便地了解人民銀行的工作，並對我們的工作提出各項意見和建議。」 易綱還表示，今後將繼續豐富完善人民銀行與公眾溝通的方式，不斷提升人民銀行各項政策的透明度和公信力。 (旺報 ) #人民銀行 #微信公號 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行要求銀行業控房貸 支持小微企業信貸 11:422019/08/01 財經 人行開通微信公眾號 易綱：繼續完善大眾溝通 09:592019/08/02 財經 兩岸熱門新聞 反制陸軍演威脅 國軍射117枚飛彈示威 - 兩岸 新聞透視》陸客自由行喊卡！友台渠道被斷 仇台聲浪恐再起 - 焦點新聞 - 旺報 自由行喊卡 國台辦批綠煽動對陸敵意破壞自由行基礎 - 兩岸 - 旺報 陸客赴台自由行喊卡的原因 陸國台辦：民進黨搞台獨 - 兩岸 暫停自由行 人民日報：我拿你當同胞,你拿我當錢包 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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