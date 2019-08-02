PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日將於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，不僅是否參選總統受矚，更為政壇埋下不確定隱憂；時代力量立委林昶佐退黨後，也引發「跳船潮」討論。柯粉大讚，宣布組黨首日民調就有9.1%，換算起來等於3席不分區，將重傷藍綠、聲勢驚人！卻被網友打臉，直言這與當年宋楚瑜組黨比起來，簡直不值一提。

王浩宇在臉書公布政黨支持度的最新變化，其中包括柯文哲組成的「台灣民眾黨」。據他們所做的最新政黨民調顯示，前3名是國民黨34%、民進黨24.8%、台灣民眾黨9.1%，其他依次為時代力量5.1%、綠黨3.3%、台灣基進黨2.8%、親民黨0.9%、社民黨0.4%。

柯粉在PTT論壇發文《第一天就有三席代表什麼？》大讚：「什麼都還沒做，只是宣布組黨，第一天民調就有9.1 %，換算34席不分區等於3席，已經可以組成黨團參與協商！選前再衝一波，衝到7，8席都有可能！重傷藍綠時力的政黨票！這種聲勢是不是很可怕？代表什麼？」

此言一出，立刻被網友打臉：「代表你太年輕了，而且不用心。知道2001年，親民黨有幾席立萎？當時立院總共225席，親民黨46席。換算現在的比例，等於親民黨在立院113席立萎中佔有23席立萎的比例。呵呵。當時以宋楚瑜的魅力，和親民黨立委在立法院所佔的勢力比例，柯柯哲現在被評估的立委席次，根本就不值一提。等台灣民眾黨評估能拿下20席立委，再叫我吧！」

其他網友紛紛回應：「韓國瑜隔山觀虎鬥」、「宋神掌當年有省府團隊還有一堆省議員，連國民黨立委智庫都被他挖了一堆，親民黨是台灣目前存活過的最大第三黨，不過路線其實還是國民黨側翼而已」、「當年親民黨很猛的啊，不輸國民黨」、「親民黨那時候一堆藍的帶槍投靠」、「那時候宋楚瑜排黨內不分區第11名，最後橘子黨上了10個」、「笑死！先看看名單再說吧！資源回收黨，能有什麼好名單？」

自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

(中時電子報)