民進黨甫宣布區域立委禮讓時代力量林昶佐、洪慈庸，不到24小時，林昶佐就宣布退黨，洪慈庸則哽咽，現階段不退黨，未來親共政權若有復辟可能，不排除義無反顧地離開。林昶佐與洪慈庸宣布時機正好在台北市長柯文哲宣布創立「台灣民眾黨」之際，港媒評論，兩人一前一後的動作，令人不免猜想有著民進黨操作的痕跡，目的就是制衡台民黨勢力擴大。

據《中評社》分析，柯文哲組黨的消息7月31日傳出，民進黨中常會也拋出將禮讓前時代力量立委林昶佐、洪慈庸選區。時代力量內部分成兩派，一派以黃國昌為主，另一派則是林昶佐為主，林親近民進黨，雖然過去黃國昌與蔡英文關係不錯，但當選之後漸行漸遠。林昶佐與洪慈庸傾向支持民進黨，而柯文哲組黨消息傳出後，就傳出黃國昌可能靠向柯。

文章指出，當柯文哲宣布組黨，林昶佐隔天馬上宣布退黨，以無黨籍身分參選立委，2020支持蔡英文，而洪慈庸緊接著召開記者會說明自己留下來。認為這兩人一前一後的動作很可能是早就事先說好。

林昶佐退黨，另一位原住民立委高潞以用被黨中央停權，是否繼續當立委仍是未知，後續是否能有遞補人選也未知。立法院時代力量黨團就剩下黃國昌、徐永明以及洪慈庸，根據「立法院組織法」規定，同黨籍立委必須有3席以上，才能組成黨團。

而洪慈庸聲明自己留下，就代表黃國昌、徐永明若因挺柯文哲而離開時力，時力黨團就無法運作，時力黨團解散的惡名與責任，就必須由黃、徐兩人承擔。而洪慈庸夫婿卓冠廷是交通部長林佳龍屬下，洪跟民進黨的關係密切。這一連串的操作，似乎也有著民進黨操作的痕跡。

不滿時力路線 林昶佐退黨 時力一夕掉兩席

(中時電子報)