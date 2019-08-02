曾表態參選2020總統的前行政院長張善政日前接下韓國瑜國政顧問團總召，他今天(2日)表示，擔任韓國瑜的國政團總召後，自己選的機率很低了。會否成為韓國瑜的副手人選？張善政表示「沒去想這事情」。他指出根據民調，韓國瑜最適合的副手是朱立倫，他自己排第二。找副手當然要找能加值最多選票的人，民調最高是朱立倫，那就找朱立倫。

張善政接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，對於郭台銘出來參選總統很意外，因為去年郭台銘曾對他表示如果馬英九不選總統要支持他選，但他和郭台銘背景蠻像，包括科技背景與倡議利用大數據的政見，所以郭台銘宣布參選後，他參選意願就降低了。此外郭台銘與韓國瑜都是非傳統政治人物，他們任何一位當選都是好事，因此他覺得自己不一定要選了。

等到國民黨初選結束後，韓國瑜邀他擔任國政團總召後，自己選的機率降低很多，除非他建議的韓國瑜都不採納。張善政表示，原先在準備參選時已規劃6、7成政見，將成為討論的基礎，「我如果把手上的東西掏給他用，邏輯上我就不可能用一樣的東西去選」，張善政分析自己投入選戰可能，雖未明講不選，「但各種邏輯推理就是不選了」。張善政坦言原本參選總統的連署事宜已進行到一半，因此他也告訴支持他的朋友他自己參選的事情可以告一段落了。黃暐瀚追問，所以他確定沒有要選2020了？張善政恩了一聲，表示實質上是這樣子。

張善政還說，他當國政團總召跟副手是兩回事，韓國瑜之後可以自己去找副手。然後基於民調，建議韓國瑜找朱立倫當副手。

(中時 )