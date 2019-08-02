Alright alright. Enough is enough. The throne has been played with to much and I ain’t for horseplay. Ether coming soon! 😁🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👑 #JamesGang✊🏾 — LeBron James (@KingJames) August 1, 2019

看到前騎士總管大衛葛瑞芬對於自己的批評，「小皇帝」詹姆斯怎麼可能忍得下去，2日隨即發布充滿暗示性的推文，「好了就是好了，夠了就是夠了，王座已經被玩弄了太久，而我不是來胡鬧的，Ether即將降臨！＃詹姆斯幫派」

所謂的「Ether」，就是當年美國饒舌歌手Nas為了跟JayZ爭奪紐約第1頭銜發表的報復性歌曲，結果被詹姆斯拿來暗示自己即將滿血復活，且在下個球季奪回王位的公開宣告，同時也在嘲諷葛瑞芬不該再拿自己當作炒作話題的工具。

不過《ESPN》資深記者麥克曼納明隨即跳出來替葛瑞芬澄清，「我聯繫了詹姆斯陣營的人，他們對於這些言論也很震驚，因為葛瑞芬離開騎士之後，一直都跟詹姆斯維持良好關係，甚至先前詹姆斯還在推特免費宣傳葛瑞芬妻子的生意。」

「他們之間關係就是這麼好，」麥克曼納明表示，「據我收到消息，葛瑞芬已經主動聯繫詹姆斯陣營，強調他的言論在新聞中被斷章取義，詹姆斯陣營則回應，如果還有上下文，請公開解釋清楚，目前他們看不懂這番言論的由來。」

(中時電子報)