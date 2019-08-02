行政院擬推2波擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，反制大陸中止陸客自由行，蘇揆昨證實已要求人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用。這項措施看似鬆綁國旅卡，嘉惠公務人員，其實是廢國旅卡又被駁回，還要公務人員救火，希望減少陸客遭限衝擊。

國旅卡自2003年發卡以來爭議不斷，讓公務人員飽受汙名，近48萬持卡人多數希望回歸不休假獎金，全教總等團體也不止一次公開表達，嚴正反對國旅卡消費用於補償因陸客減少之旅行社收入。

有鑑於公務人員長期廣大呼聲，行政院人事行政總處原擬針對國旅卡存廢，力拼5月定案，但原先提出的多項方案，包括廢除國旅卡改發現金、或將國旅卡16000元額度，現金、國旅卡各半，但都遭政院打回票，7月中旬，人事總處再提新方案，修改現行國旅卡「參數」，政院才傾向接受。

官員說，國旅卡的「參數」，指的是國旅卡消費的「時間」限制，過去國旅卡消費，必需在周一至周五的周間請休假，才能核報國旅卡消費，修改參數意即取消或放寬休假限制。官員形容，假如廢掉國旅卡是100分，現在修改參數後的方案等於是80分，已經比現在好。

不過，人事總處提出方案時間點在7月中旬以前，還沒發生陸客自由行中止問題，顯然打臉蘇揆所謂「已要求人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用」說法。實情是廢除國旅卡提案未被採納，48萬持卡人又臨危受命，再次扮演消防隊，替蔡政府陸客短缺滅火，放寬國旅卡休假日限制，只是遠不如廢除國旅卡的順水人情。

(中時 )