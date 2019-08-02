嘉義市長黃敏惠上任7個多月，2日公布局處長大換血，其中頗受矚目的是新任智科處長郭軒志是7年級生，原智科處長林立生調任教育處長，而副市長人選延宕至今，黃敏惠僅透露是「大家熟悉的女性」，人選呼之欲出，嘉大博士簡麗環被點名，但尚未獲證實。

市府公布一級主管人事異動如下：原教育處長葉國樑調參議、原智科處長長林立生調任教育處處長、新任智慧科技處長郭軒志、都市發展處副處長黃世賢、智慧科技處副處長柳明宏、原都發處副處長陳永軒調任簡任秘書。

黃敏惠說，適時調動人事是增加各局處人員的歷練，適才適任，同時增加新血輪，帶給嘉義市新氣象，至於副市長人選是女性，大家熟悉的人。

郭軒志，74年次，未婚，高雄人，國立政治大學科技管理研究所碩士班、中正大學企管系畢業，曾任裕隆集團金融水平事業群資深專員、頂新集團行銷企劃課長、味全公司執行長室經營企畫副課長、夢想之鄒志工團創辦人，是嘉義大學博士簡麗環的學生，他說，在嘉義求學後北上工作6年，對嘉義市有特殊情感，想回嘉貢獻。

林立生曾任睿能創意公司Gogoro資深專案經理、國家教育研究院院長辦公室主任、教育部部長室秘書、立法院第5屆至第7屆國會辦公室主任等職務。

柳明宏原任市府簡任秘書，曾任東區區長、東區及西區戶政事務所主任等職務；陳永軒曾任國立故宮博物院編審及編纂等職務。

葉國樑服務公職30餘年，從基層職務做起，曾任市府交通觀光處副處長、文化局副局長、教育處副處長及處長等職務。

另外，人事處長賴坤山將於8月5日榮升法務部人事處副處長。

(中時 )