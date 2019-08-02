美國總統川普8月1日宣布對大陸加徵關税。《華爾街日報》引述知情人士報道，白宮大部份幕僚均反對有關決定，唯獨鷹派的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）支持。

報道指，貿易代表萊特希澤、財長姆努欽、白宮經濟顧問庫德洛和國家安全顧問博爾頓均反對加徵關税，但川普執意而行。當中只有納瓦羅支持加徵關税。

貿易顧問納瓦羅2日在「福斯財經新聞網」表示，川普看到關稅的經濟效益，「關稅很好」，「它們正在保護我們的鋼鋁工業，幫助我們讓中國參與談判。」

川普宣布，華府會在9月1日起向價值3000億美元大陸貨品徵收10％關税。他表示，大陸同意購買大量美國農產品，但沒有實現；再加上大陸國家主席習近平曾說會阻止類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）出口到美國，不過至今仍沒做到，導致很多美國人喪生。

川普表示，目前貿易談判仍在進行，因此在這段期間，美國在9月1日起會向大陸價3000億美元的貨品徵收10％關税，這不包括本身已經面25％關税的2500億產品。他希望與大陸就全面的貿易協議有正面對話，並覺得兩國會有光明的未來。

(中時 )