為了推廣新北、桃園兩市跨域登山步道，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦原本規畫在8月5日下周一在樹林青龍嶺合體，但市府突然宣布侯友宜將不出席該場活動，據悉鄭文燦方面屆時也不會到場，原因令人好奇。

侯友宜缺席全代會迄今仍紛紛擾擾，不少黨內人士認為地主侯友宜卻以市政行程為由缺席，但以往蔡英文總統、蘇貞昌行政院長，交通部長林佳龍甚至新竹市長林智堅以降的綠營人士來到新北市，侯友宜卻都親自到場作陪，認為侯友宜此舉根本就是對自家人大小眼。

新北市觀旅局與桃園市觀光局原本規畫5日在桃園、新北市交接的樹林青龍嶺市集廣場舉辦「O2gether慢步趣 新北X桃園登山步道串聯活動」，屆時侯友宜及民進黨籍的桃園市長鄭文燦兩人又將在現場合體，呼籲民眾以親近山林、健康生活結合新北、桃園兩市登山步道、共創兩市新價值。

不過，就在活動前夕，市府方面卻臨時在今日通知侯友宜屆時將不會出席；無獨有偶的是，原本也宣布會和侯友宜同框的鄭文燦也取消行程，相關人員則表示不清楚取消原因。是否是為了避免讓外界繼續見縫插針，也令外界好奇。

(中時 )