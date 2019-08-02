台南本土登革熱疫情11天未傳新增病例，今天新增第16例是東區第13、14例家屬，7月20日就醫快篩陽性，為高度疑似病例，接受建議住院治療，21日檢驗PCR為陰性，判定需二採，8月1日二採檢驗結果抗體陽轉，研判陽性，台南市登革熱防治中心指出，第13、14、16病例是家庭群聚，在同一時間感染，戶內外於7月23日完成化學防治及孳生源清除，個案目前也已出院。

因應東區巴克禮公園因應登革熱疫情，台南市長黃偉哲7月22日宣布進行封園至8月4日，在市府各單位努力之下，目前已達到階段性防護成效，8月5日9點將正式開放前，黃偉哲今天再度率領衛生局、環保局、工務局等各局處共同視察園區，針對園區樹洞及環境積水容器再次巡檢，之前因緊急防治將樹洞填充的發泡劑現已全部移除，改以水草填塞並修剪枝幹，園區環境巡檢未發現孳生登革熱病媒蚊孑孓。

台南市截至8月1日止共有16例本土登革熱及26例境外移入登革熱病例，新增第16例本土病例是經二次採血判定，居住於東區崇明里40多歲男性，近期無出國史，是第13及14例的家屬，7月16日出現頭暈不適，17日出現微燒、畏寒及腰酸症狀，7月20日就醫時登革熱快篩陽性，為高度疑似病例，接受建議住院治療，7月21日檢驗PCR為陰性，8月1日二採檢驗結果抗體陽轉，研判陽性。

近日仍有不定期降雨情形，民眾在雨後應儘速清除積水容器，避免病媒蚊孳生；另時值暑假旅遊旺季，市民如前往登革熱流行國家應做好防蚊措施。如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所遇有疑似個案應及早診斷與通報。

(中時 )