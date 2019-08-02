大陸官方公告「8月起暫停大陸47座城市來台自由行」，不料立即有網傳「大陸公告9月起撤離所有在台大陸居民」；陸生聯招會2日除了轉貼「台灣事實查核中心」查核報告，呼籲特殊時期「不信謠，不傳謠」，以免製造不必要的恐慌。

社群媒體近日流傳一則大陸官方公告，傳言指稱「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。8月15日起禁止所有居民赴台旅遊，9月1日起撤離所有在台大陸居民，9月10日撤離完畢。10月1日起，所有符合條件的台灣居民有序辦理中華人民共和國居民身分證，特此公告。海峽兩岸旅遊交流協會。」

台灣事實查核中心查核後表示，此網路傳言是擷圖自中國「文化與旅遊部」於2019年7月31日張貼的官網公告，並變造加入新傳言，與原公告不相符。

查核報告指出，中國的原公告是8月1日起，暫停47座城市的自由行試點；公告裡並無傳言提到的其他政策。此外海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處指出，政策內容一切都以官網公告為主，非公告的內容都不屬於真實。查核報告的結論是，此傳言是「錯誤訊息」。

陸生聯招會也提醒，特殊時期，建議不信謠，不傳謠，未經核實的非官方消息建議不要發佈在群裡，以免製造不必要的恐慌。此外針對2019級來台就讀的大陸級新生，因為暫時無法辦理自由行G簽了，因此未辦理自由行的家長，儘快與各學校聯絡的老師諮詢一下能否幫忙辦理探親手續，然後自己趕緊去瞭解一下探親公證手續。

(旺報 )