大陸湖南省長沙市30日凌晨一點多發生一起「暗殺」事件！一名穿著超短熱褲女直播，站在路邊公車站滑手機，突遭一名男子疑似持刀從背後刺臀部後逃逸，女直播血流滿地，搖搖晃晃倒在路邊求救，但一輛路過的計程車司機見死不救，迅速開離現場，所幸一名女子協助，將她送醫，最終脫離險境，沒有生命危險。「芙蓉公安」微博今晨5點多發布消息，已逮捕32歲劉姓凶嫌，民警正在審訊調查中。

被刺女主播獲救發文：以為會死。（圖／翻攝自微博）

女主播的經紀公司回應，女主播的臀部被刺傷，傷及卵巢、小腸及一根大血管，傷勢嚴重，還要住院觀察。8月1日，微信流傳一張疑似是女主播遇刺後的發文，她提到，當時突然感覺到背後被攻擊，以為被人踹了，「但我手到之處一片血跡，我才知道我被捅了，黑夜中沒人知道我有多絕望，幾秒之後撐不住的我終於倒地。講真的，我以為我馬上要死了」。最後她用殘存的意識播了120報警，也打給同事，現在只希望好好活下去，靠法律還自己一個公道。

受害女子是湖南長沙一家網路公司的主播，年僅20多歲，事發後她曾向公司附近同事求助，是同事幫她報的警。協助受傷女主播送醫院的羅姓女子表示，當時傷者意識還算清醒，還可以打電話給朋友，由於不清楚具體傷勢，她不敢亂動，並協助報警。後來傷者的朋友和救護車都到了，把女主播送往湖南省人民醫院，之後才自行回家。

(中時電子報)