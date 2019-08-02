體育署副署長林哲宏於記者會宣布對滑冰協會的懲處。（李弘斌攝）

針對2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站遭停辦的爭議，教育部專案調查小組1日結果出爐，認定中華滑冰協會確有違反法令、章程及妨害公共利益之情形，且情節重大，爰依國民體育法第43條規定予以處分，警告冰協並停止部分補助，也撤免其祕書長吳奕德職務。

教育部體育署指出，經查國際滑冰總會（ISU）7月24日新聞稿所述，經典賽台北站改由香港滑冰協會主辦，係經徵詢中華冰協同意後所作出之決定。但冰協對外發布資訊，前後說詞反覆誤導社會大眾，徒增社會紛擾、影響國際觀瞻，確有違反法令、章程及妨害公共利益之情形，且情節重大。

依照國體法第43條規定，體育署對該會處以警告，除直接涉及選手選訓參賽經費外，即日起停止補助1年，以今年為例，體育署核定補助冰協年度工作計畫共537萬，明年就是停止這部分的補助。另體育署於4月3日核定補助台北滑冰賽200萬元補助，也一併廢止。

這也是自前年國體法修改上路後，除警告之外，主管機關首次對單項運動協會祭出實質處分，包括撤免祕書長。體育署副署長林哲宏表示，對於台北滑冰賽被拔，吳奕德一開始向體育署表示為臨時得知，被ISU聲明打臉後，才坦承5、6月間確有與ISU電郵往返，同意改由其他國家承辦。

「至於冰協承受的隱性國際壓力是什麼？我們一直詢問，但祕書長也一直沒有拿出實際資料，過程中說法反覆，無法認定是否為事實。」林哲宏說。

另一方面，吳奕德在7月26日出席冰協召開之臨時理監事會議，與同日下午體育署召開之研商會議，都表示這次決策過程係循例由其個人全權處理，未依章程規定事先陳報理事會同意。專案小組認為他已逾越職務權限，損及協會及國家形象，依國體法第43條撤免其祕書長職務，於1日下午行文至冰協起生效。

除了兩個處分，體育署也對冰協提出三個要求，首先要求冰協正式行文ISU澄清事實並表達立場，說明本案所造成誤會之原委，其次要求冰協加強內部人員教育訓練，並善用中華奧會相關能力建構平台。最後，包括本案其他相關人員涉入情形、後續財物損失及隱性國際壓力等事項，體育署也限期7天要冰協查明回報。

(中時電子報)