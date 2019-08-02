鴻海創辦人郭台銘下步動向備受關注，文化大學新聞系主任胡幼偉交叉分析，對於各種組合提出評估，最後的結論，是如果還要花錢搞政治，為什麼不弄個漂亮名聲，走一條能夠進入決策核心，真正為人民為台灣做點事情的穩賺不賠的康莊大道呢？

胡幼偉說，他猜，郭正在想幾個問題，包括如果跟高雄市長韓國瑜合作，或至少表態支持韓選總統。於小我、大我有何影響？

這一題的答案很明顯。如果是這樣，首先，絕對沒有負面評論加諸己身。而且會一片讚嘆到連川普都很震驚的地步！韓若能當選總統，郭不怕沒有為國貢獻的機會。

其次，如果郭自行參選到底，不跟韓、也不跟台北市長柯文哲混，又會如何？首先，負面評論必定會出現，而且是舖天蓋地式的出現。以郭的個性，能不能受的了這個局面？不能，若在記者面前暴怒，要如何選下去？不要小看這個問題。這會嚴重影響他的候選人形象；真正更讓郭困擾的，當然不是錢的問題，而是「方法」的問題！

初選，郭花了不少錢，請了公關公司、做了那麼多廣告，邀來名嘴獻策，連那個沒人聽過的胡什麼偉的都修理過了！結果呢？一點用處也沒有！錢，那些人倒是拿得爽快，結果是一點用處也沒有，只會幫倒忙而已！

那麼，再選到底，還有什麼辦法可以穩贏呢？台灣，還有誰能出什麼點子，讓郭一定能當選？如果答案是都沒有，那還搞這個事幹嘛？所以，郭在海外散心時，真正在想的，其實就是這個問題而已！

胡幼偉並分析，郭要是跟柯文哲混，能有搞頭嗎？還是一樣。能穩贏嗎？柯要郭先交代海外資產；郭還想先問柯，為什麼我跟你混，就能穩當選總統？除了很會笑，你有什麼辦法，先講講看啊？講不出個道理，我幹嘛拿錢去捧你台什麼黨的場子呢？我錢多嗎？我出錢，把我當潘阿？玩一攤下來，要是又沒贏，你們一毛不出，卻拿我的錢把台什麼黨搞起來了，那我算什麼呢？又是幾億出去，我賺到什麼？

胡幼偉的小結是，一場初選下來，郭最火大的，其實是看清了一件事：那些人，嘴巴上說的天花亂墜，把我捧得高高的，無非就是要我的錢而已！不然呢？為什麼花了這麼多錢給這些人，最後會搞成這個結果？

總結，胡幼偉說，結論其實很清楚了。郭還要再花幾億去打沒有把握穩贏的仗嗎？如果還要花錢搞政治，為什麼不弄個漂亮名聲，走一條能夠進入決策核心，真正為人民為台灣做點事情的穩賺不賠的康莊大道呢？

老韓，還是笑伯？你要選誰？才能穩賺不賠？這答案不是很明顯了嗎？

胡幼偉還附註，這一篇，如果有管道，請拿去給郭看一看，他就會知道，原來那個叫胡什麼偉的，才是唯一肯跟他講幾句真心話的人啊！

(中時 )