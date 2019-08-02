鴻海集團興建美國威州廠，地基興建和混凝土灌漿作業持續進行，鴻海也公布另外9家承包商，累計目前所有承包商合約價值超過1.75億美元（約合新台幣54.7億元）。

鴻海集團在美國發布英文新聞稿指出，美國威斯康辛州威谷科技園區6代面板廠的地基興建和混凝土灌漿作業，6月中旬開始，目前持續進行，未來數週和數月期間，預計有數千台卡車將灌注6萬5000立方碼的混凝土，協助興建北美首座TFT-LCD面板先進製造園區。

鴻海集團創辦人郭台銘特別助理胡國輝指出，這代表鴻海集團對美國威州先進製造的堅定承諾，相關進程也展望到2020年第4季。

鴻海集團7月底也透過英文新聞稿公布另外9家承包商，這9家承包商來自威斯康辛州當地本土企業，將參與威谷科技園區6代面板廠的興建作業，相關投標合約價值超過1500萬美元（約合新台幣4.7億元），累計所有承包商獲得的合約價值超過1.75億美元。

郭台銘先前在5月上旬造訪美國會晤美國總統川普時，曾向川普保證威斯康辛州投資案沒有生變。郭台銘表示，鴻海在威州的投資從沒停過，相關面板廠區預計2020年5月落成。

胡國輝先前在台灣接受中央社記者採訪時表示，集團在美國威州的6代線面板廠，預計將於明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，先從台灣或是日本將面板送往美國威州廠進行模組封裝。

從應用來看，胡國輝表示，6代廠面板將切入8K電視面板、汽車用顯示面板、或是中控系統、伺服器用等。

胡國輝並透露，未來威州廠不排除布局有機發光二極體（OLED）或是Micro LED等產線，也可與威州當地的學術機構密切合作，不過還沒有具體時程規劃。

(中央社)