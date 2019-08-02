大陸軍方從28日傍晚至8月1日，分別在浙江舟山島以及廣東東山島兩處附近海域進行兩個戰區大規模聯合軍事演習。我國防部隨即於2日罕見證實，國軍近期正在屏東九鵬基地、東部外海進行年度例行性操演，並指出為因應「敵情威脅」，國軍此次海、空軍操演，共執行了12類、117枚飛彈及精準炸彈射擊。

國防部2日公布射彈影片與照片，此次射擊彈種涵蓋陸基、海基與空射，包含防空、反艦等彈種，美製標準飛彈、愛國者飛彈，國造天弓飛彈、天劍二型飛彈、雄風二型、雄風三型反艦飛彈等皆在此次演訓現蹤。此次演訓並無新彈種現身。

國防部指出，國軍每年7到9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練，已行之有年，此次射擊訓練是依整體防衛作戰構想的設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦等5種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

對於今年演訓規模，國防部表示，今年海、空軍飛彈射擊訓練計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃。整個操演過程與結果，參演部隊士氣高昂，官兵的表現與優異的成績，足證國軍在武器裝備、人員訓練等方面，都有長遠進步，說明國軍為提升國防戰力與強化防衛實力，不斷精益求精。

國防部強調，面對敵情的變化與威脅，國軍都能夠充分掌握臺海周邊海、空域動態，即時應處，保持最好的準備；同時，國軍仍將持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，我們絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，進而維護區域和平穩定，確保中華民國台灣的民主自由及國土主權。

對於參演部隊以98％以上的命中率完成操演訓練任務，國防部表示，國防部長嚴德發給予高度肯定與讚揚。嚴德發說，操演過程與結果，說明中華民國國軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅，更證明「我們是可恃戰力！我們是訓練精良的部隊！」

(旺報 )