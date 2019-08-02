新竹男子林春雄和女友黃曉雲等同夥，4年前輪姦邱姓少女還殘忍焚屍，高院更二審斥責首謀林春雄罪行重大將他判處死刑，其餘4名男女判處無期徒刑，但最高法院認為原判決有部分違反證據法則，且屬於檢方未起訴的事實，因有事實待查，發回高院更審。

最高法院撤銷理由是因原判決認林春雄指姦被害人，僅憑共同正犯於第一審中之自白，已違反證據法則，檢察官也未起訴此部分之犯罪事實；此外被告願意提供房地取償，死者父母希望在庭上解決，基於修復式司法之精神，應該當庭給其機會。

最高法院指出，原判決認被告沒有悔意，但被告僅否認殺人故意及指姦部分，就其他事實則都承認，且已與被害人成立和解，雖尚未履行，但被告主張有一筆土地及車子可供清償，似仍有悔過之意，核與原判決認定其無悔意尚有不符。

判決指出，林春雄與黃女、同事陳哲儒、何文軒及工作場所認識的友人古志強等5人，知悉邱姓少女為心智缺陷之人，林男因得知少女曾罵黃女三字經及髒話等，他因而心生不滿，2015年5月17日晚間率眾到網咖店將少女押走。

林男等人將邱姓少女載到竹林大橋下方空地，4名男子輪流毆打少女並加以性侵，少女頭部外傷併腦震盪等傷害，一時倒地不起且無反應，林男等人竟任令少女在夜間於人煙稀少處昏迷，一同離開前去喝酒唱歌，少女因傷重死亡。

新竹地院依性侵殺人等罪將5名惡煞判處無期徒刑，高院認定他們沒有殺人犯意，改依傷害致死等罪將林春雄及其手下陳哲儒判處無期徒刑，黃女與古志強、何文軒改判20至28年不等徒刑。

高院更一審認為，林男等人惡性重大，其犯 行均不可輕饒，依殺人罪論處無期徒刑、20年徒刑，林男是主謀且犯 後後沒有悔悟，為符合社會上普遍認的法價值將他判死。

高院更二審認為，14歲的少女被這些人帶到郵局、國小、橋下毆打，再遭輪姦，甚至連她死了還被汽油焚屍，審酌再三，認為毫無悔悟之心的累犯林春雄應該判死刑，共犯黃曉雲陳哲儒、古志強、何文軒判處無期徒刑。

(中時 )