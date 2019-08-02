美對陸加徵關稅 王毅批：非正確作法 11:132019/08/02 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據深圳衛視報導，針對美國總統川普聲稱將對大陸商品加徵關稅，大陸國務委員兼外交部長王毅批評，這絕非正確作法。 稍早前，川普宣佈將從9月1日起，對大陸3000億美元輸美商品加徵10％關稅。出席東協系列外長會議的大陸國務委員兼外交部長王毅，今天上午在回答記者提問時表示：「我剛看到消息，加徵關稅絕對不是解決經貿摩擦的正確方法！」 (中時 ) #關稅 #王毅 #中國 #商品 #加徵關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 王毅：南海行為準則磋商邁進關鍵一步 19:332019/07/31 國際 談陸美經貿磋商 王毅：不管矛盾多尖銳 還是需坐下來溝通 11:192019/08/01 國際 王毅會晤蓬佩奧 強調面對面磋商重要性 17:502019/08/01 兩岸 中美貿易談判 王毅會美國務卿：中國也有發展的權利 20:062019/08/01 兩岸 王毅會蓬佩奧 籲落實習川共識 04:092019/08/02 焦點新聞 關稅人發威 川普宣布9／1起對3000億陸產品課征10％關稅 04:182019/08/02 國際 川普威脅對陸加徵關稅 油價暴跌近8％ 09:142019/08/02 國際 美再對陸商品加徵關稅 日股重挫近2％ 09:112019/08/02 國際 川普加徵關稅威脅 王毅：絕非正確方法 11:112019/08/02 財經 美對陸再加徵關稅 陸學者：必須加大鬥爭力度 11:122019/08/02 兩岸 兩岸熱門新聞 反制陸軍演威脅 國軍射117枚飛彈示威 - 兩岸 新聞透視》陸客自由行喊卡！友台渠道被斷 仇台聲浪恐再起 - 焦點新聞 - 旺報 自由行喊卡 國台辦批綠煽動對陸敵意破壞自由行基礎 - 兩岸 - 旺報 陸客赴台自由行喊卡的原因 陸國台辦：民進黨搞台獨 - 兩岸 暫停自由行 人民日報：我拿你當同胞,你拿我當錢包 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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