據深圳衛視報導，針對美國總統川普聲稱將對大陸商品加徵關稅，大陸國務委員兼外交部長王毅批評，這絕非正確作法。

稍早前，川普宣佈將從9月1日起，對大陸3000億美元輸美商品加徵10％關稅。出席東協系列外長會議的大陸國務委員兼外交部長王毅，今天上午在回答記者提問時表示：「我剛看到消息，加徵關稅絕對不是解決經貿摩擦的正確方法！」

(中時 )