黨團總召曾銘宗（右）拿出蔡英文總統在6月10日參訪LINE台灣辦公室的照片，指出當時金管會還在審查LINE的純網銀執照，蔡卻完全不避諱。（姚志平攝）

金管會政策轉彎，純網銀通通有獎。國民黨團今天抨擊，金管會去年率團赴日韓考察的報告建議以開放2家純網銀為限，而金管會主委顧立雄也多次說明開放2家，「結果是2條鯰魚不見，多了3條觀賞個金魚」，且蔡英文在評審階段率團參訪LINE，質疑政治力介入，痛批為了蔡英文政權保衛戰，給盡所有方便。

金管會昨天宣布發出3張純網銀執照，包含將來銀行、樂天國際商銀、LINE BANK，期許發揮「鯰魚效應」，但金管會在最後一刻改變遊戲規則恐引發質疑聲浪。

國民黨團總召曾銘宗批評，去年4月26日金管會白紙黑字說明，為開放新設純網銀加速，以兩家為限，結果三家全部上榜，奉勸金管會主委顧立雄認真一點，要裝模作樣也要像一點。

曾銘宗秀出蔡英文總統今年率領經濟部官員參訪LINE的照片，質疑當金管會還在審查純網銀執照當下，蔡竟然毫不避諱拜訪，難怪3家皆大歡喜，質疑「外力介入、高層下指導棋」，請金管會向外界說明真相，若仍無法說清楚，不排除到監察院告發，請監院介入調查。

國民黨立委費鴻泰說，台灣的銀行一直處於overbanking，陳水扁推動二次金改後，被證明圖利部分銀行，去年顧立雄宣布開放兩家純網銀，盼達到「鯰魚效應」，他嘲諷「結果是2條鯰魚不見，多了3條觀賞個金魚」。

費鴻泰指出，金管會公布評審前，蔡英文與LINE高層見面，更荒謬的是，聽說第三家純網銀關說的人最多，在壓力加高的情況下，讓3家全部通過，請顧立雄說清楚，評比過程有哪些人和他接觸，以及傳出壓力最大的第3家是哪一家。

國民黨立委賴士葆表示，要求金管會公開透明從2家變3家的真正理由，合理懷疑政治強力介入，道地官商勾結，蔡英文在公布評審結果前參訪line，不就說明「這家我在罩，我喜歡這家，要讓他入榜」。據他了解，被視為國家隊的將來銀行是第3名。

賴士葆批評，此次看得到民進黨裡面有不少與民進黨相關密切，積極介入遊說，結果皆大歡喜，因為選舉到了，政府就毫無章法，一切為了蔡英文政權保衛戰，怎麼方便就怎麼做。

國民黨立委許毓仁提到，去年2月5日至9日，金管會率團去日本、韓國考察，好幾十頁的報告結果建議，考量銀行業存在過度競爭，為維持金融市場穩定，純網銀開放速度不宜過多，以兩家為限，痛批國家政策怎麼可以朝令夕改，顧立雄出爾反爾、信用破產。

(中時 )