中美貿易在上海新一輪的談判未果，美國談判代表前腳剛走，美國總統川普立刻宣佈再對中國剩餘3000億美元輸美商品加徵10％關稅。中國人民大學國際關係學院李慶四教授認為，美國的目的根本歪了，其實不在談判，而是打壓中國發展。

李慶四表示，美國根本無意與中國進行貿易談判，只是用談判來掩飾打壓中國經濟和科技發展的禍心。既然美方持續加徵關稅，打壓中國不遺餘力，代表談判根本沒有意義，唯今之計，中國也必須加大鬥爭力度，讓美國感到疼痛。

李慶四舉例，中方在金融服務業對美國的開放是超前的，美方卻沒有同等對待中國，因此中方沒有必要再對美國金融業提供超前待遇。

對於中美貿易戰變成一場馬拉松持久戰，雙方都會受傷，只是輕重的程度不同，誰比較有本錢繼續耗下去？李慶四表示，中國即使受傷，也沒有選擇退出、讓步或認輸的權利，必須咬緊牙關堅持發展，如此才能生存下來。

(中時 )