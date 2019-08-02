衛冕軍紅襪淪落美東老三，2日又遭光芒擊敗，與洋基的勝差拉大到10.5場。這次731之前補強落空，總裁鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)解釋是他們本來就沒有要補強，理由也很簡單，因為他們戰績太差了。

「如果我們很接近分區王座，我會比較想有所作為。我們(戰績)還沒達到那種必須賣掉潛力新秀的狀況，我今年都很滿意現在陣容，我們只需要打得好一點。」

紅襪季外傳出卸磨殺驢的流言，但只是虛驚一場，他們團薪依舊爆表，帳面實力仍然強大，問題在於整體狀況不佳。牛棚自責分率4.53導致常常被翻盤，真的要補強也只能補牛棚，而且意義不大。

季外被紅襪放棄的終結者金柏若(Craig Kimbrel)後來加盟小熊，繳出第8次救援，算是小熊的一步好棋。本季登上分區龍頭的希望渺茫，紅襪眼前的大敵成為光芒，光芒目前占著美聯第二席外卡，紅襪3.5場的勝差還有得拚。

國西強權道奇因為領先幅度太大，就算站著給別人追也不會被追上。2017年冠軍隊太空人最後一刻買到「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)令人精神一振，可說是今年最強的一次升級，他們今日輕取印地安人，也是美聯最先衝到70勝的球隊。

套用美媒的話說：「太空人啊，我們世界大賽見。」賭城很快嗅到了風向，731之後太空人一舉超車道奇和洋基，成為奪冠頭號熱門。最看好太空人的賠率為1賠2，道奇1賠3，洋基1賠6，補強成功的勇士1賠9，小熊1賠14，紅襪僅有1賠30。

(中時電子報)